Берлин, 8 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Журналист Габор Штейнгарт считает, что антироссийские санкции Берлина сильнее всего бьют по самой же Германии. Об этом журналист написал в своей статье для немецкого издания Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Штейнгарт заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям и нашла альтернативные рынки для экспорта энергоресурсов. Таким образом, меры, предусмотренные санкционной политикой Евросоюза, негативно сказались на экономике Германии.

Также журналист отметил ослабевание поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Представители Республиканской партии Дональд Трамп и Рон ДеСантис, являющиеся главными кандидатами на пост следующего президента США, призывают Белый дом прекратить поставку летального оружия для ВСУ.

Ранее журналистка Daily Mail Сью Рид в своей статье отмечала, что не видит влияния санкций на жизнь россиян. По ее словам, санкционная политика Запада не оказывает никакого влияния на экономическую ситуацию в России.