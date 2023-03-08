Пекин, 8 марта, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны выполнять обещания, которые дало американское руководство, заверив, что не будет поддерживать сторонников так называемой независимости Тайваня, и исключить любые официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем. Об этом на брифинге 8 марта заявила представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя намерение спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти провести встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«КНР выражает обеспокоенность в связи с данной информацией. Мы уже сделали американской стороне серьёзное представление и потребовали от США прояснить ситуацию», ― указала дипломат, добавив, что Пекин против любых официальных контактов между Тайванем и Соединёнными Штатами.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что соблюдение договоренностей по тайваньскому вопросу, а также принципа «одного Китая» является основой для благополучного развития отношений между КНР и США.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подтвердил своё прежнее намерение встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Он заявил, что планирует встретиться с главой Тайваня в этом году на территории США. Спикер подчеркнул, что независимо от данной встречи он в будущем может посетить сам Тайвань.

При этом Маккарти особо отметил, что Китай не вправе определять, куда и когда высокопоставленный американский государственный деятель может отправиться с визитом.