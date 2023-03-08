Брюссель, 8 марта, 2023, 12:33 — ИА Регнум. С предложением к главам минобороны стран — участниц Евросоюза поставлять Киеву уже имеющиеся у них боеприпасы обратился верховный представитель сообщества по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он заявил об этом журналистам 8 марта по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза, куда также приглажены генсек НАТО и глава минобороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Украине нужно больше боеприпасов, речь идет о том, как поставить Украине то, что ей нужно, сейчас… Я сделал предложение, министры [обороны стран — участниц ЕС] его обсудят», — сказал он.

Также глава евродипломатии уточнил, что в его предложении имеются три пункта, первым из которых являются поставки уже имеющихся в странах ЕС боеприпасов вооружённым формированиям Украины.

При этом Боррель отметил, что вторым пунктом его предложения является наращивание странами сообщества поставок боеприпасов Киеву в среднесрочной перспективе путём использования механизма совместных закупок и третьим — увеличение возможностей европейской оборонной индустрии в дальнейшем.

Кроме того, он уточнил, что ЕС может потратить на отправку украинской стороне уже имеющихся на складах стран — участниц сообщества боеприпасов примерно €1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, ЕС необходимо перенаправить средства существующих фондов на приоритетные поставки оружия и боеприпасов Киеву.