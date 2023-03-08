Губернатор Кобзев: матч легенд сборных России и Белоруссии может пройти на Байкале

Москва, , 12:29 — REGNUM Матч легенд сборных России и Белоруссии по хоккею может состояться в 2024 году на Байкале. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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По словам губернатора, на матч пригласили и команды ЛНР и ДНР.

«Наша великолепная пятерка легендарных хоккеистов уже подтвердила участие в следующем матче здесь, на Байкале», — сказал Кобзев.

Напомним, 8 марта на льду Байкала прошел товарищеский матч между командой профессионалов и командой Иркутской области. Встреча завершилась со счетом 6:6. Первый товарищеский хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея состоялся 8 марта 2021 года.