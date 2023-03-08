Берлин, 8 марта, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Берлин будет наращивать военную помощь Киеву, если Китай начнёт поставлять оружие России. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус 8 марта радио Deutschlandfunk.

Christian Charisius/Global Look Press Глава минобороны Германии Борис Писториус

«Потому что это было бы непосредственное влияние Китая, если он стал бы поставлять летальное оружие», — сказал министр.

По его мнению, поставки оружия в РФ приведут к «удручающему» развитию событий. Писториус не исключил, что в отношении Китая могут также ввести санкции.

Напомним, ранее член палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что якобы есть данные разведки, будто власти Китая рассматривают планы поставок оружия России. Он предостерёг Пекин от данного шага. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил Вашингтон в политике двойных стандартов, отметив, что Запад вовсю поставляет оружие Киеву.