Москва, 8 марта, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Американцы стараются «спрятать концы в воду» в ситуации с «Северными потоками», чтобы не отвечать за своё преступление — организацию диверсии, написал 8 марта член Совфеда Константин Косачёв в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«Что должно сделать государство, которое вот-вот уличат в государственном терроризме? — пишет российский сенатор. — Всеми правдами и неправдами перевести стрелки и/или запустить ложные цели».

Комментируя публикации в Zeit и The New York Times о том, что к диверсии на СП и «Северном потоке — 2» причастна украинская группа, сенатор отметил, что США сразу убивают двух зайцев этим «открытием».

«Пользуясь морской терминологией, версия наверняка могла бы быть названа «концы в воду», — заявил Косачёв.

Он пояснил, что, по версии Zeit и NYT, неизвестные «по поддельным паспортам и не относящиеся ни к одному государству ловко совершают теракт и растворяются в пространстве».

Добавим, что, согласно публикациям NYT, «проукраинская группировка» действовала без ведома президента Украины и центральных властей в Киеве.