Боррель призвал перенаправить на поставки оружия Киеву средства существующих фондов Евросоюза

Брюссель, , 12:14 — REGNUM По мнению главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, сообществу необходимо перенаправить средства существующих фондов на приоритетные поставки оружия и боеприпасов Киеву. Он заявил об этом журналистам 8 марта по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза, куда также приглажены генсек НАТО и глава минобороны Украины.

Жозеп Боррель © Zuma\TASS

«Мы должны приоритетно направить на поставки [оружия и боеприпасов] Украине средства из существующих фондов ЕС», — сказал он.

Также Боррель отметил, что странам — участницам ЕС нужно передать украинской стороне то, что у них имеется и, возможно, даже больше, однако добавил, что сообществу в данный момент необходимо быть реалистичным и прагматичным, обсудив все вопросы, которые можно утвердить в данный момент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ будет наращивать поставки оружия Украине, если Китай начнет поставлять России соответствующие военные средства.