Белгород, 8 марта, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Силовики задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Его подозревают в получении взяток. Об этом 8 марта сообщили в правоохранительных органах.

Цитата из видео: «Мэр Белгорода Антон Иванов о старте BelgorodMusicFest» Бывший мэр Белгорода Антон Иванов

Задержание экс-мэра провели сотрудники белгородского управления Федеральной службы безопасности.

«Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель правоохранительного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Иванов возглавил мэрию в декабре 2021 года. До этого он занимал должность генерального директора АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК). На посту главы городской администрации Иванов проработал всего 10 месяцев, уйдя в отставку 31 октября 2022 года.

Правление Антона Иванова запомнится жителям города провальной уборкой снега прошедшей зимой, желанием городских властей установить на Соборной площади площадку для пляжного волейбола, ликвидацией троллейбусов, скандалом с переименованием остановки «5 Августа» в честь частной медклиники.