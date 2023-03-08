Берлин, 8 марта 2023, 12:05 — REGNUM Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в эфире радио Deutschlandfunk 8 марта заявил, что ФРГ будет наращивать поставки оружия Украине, если Китай начнет поставлять России соответствующие военные средства.

Борис Писториус
Борис Писториус
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это означает, прежде всего, что мы и дальше должны поддерживать Украину… только еще больше. Потому что нужно делать всё возможное, и мы так и поступаем», — сказал министр обороны.

При этом Писториус отметил, что речь идет именно о поставках летального оружия, так как это бы означало непосредственное влияние Китая на ход конфликта.

Ранее Агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что минобороны США приняло решение поставить Японии пять самолетов-разведчиков на сумму около 1,4 миллиарда долларов.

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