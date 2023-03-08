Берлин, 8 марта, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в эфире радио Deutschlandfunk 8 марта заявил, что ФРГ будет наращивать поставки оружия Украине, если Китай начнет поставлять России соответствующие военные средства.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Это означает, прежде всего, что мы и дальше должны поддерживать Украину… только еще больше. Потому что нужно делать всё возможное, и мы так и поступаем», — сказал министр обороны.

При этом Писториус отметил, что речь идет именно о поставках летального оружия, так как это бы означало непосредственное влияние Китая на ход конфликта.

Ранее Агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что минобороны США приняло решение поставить Японии пять самолетов-разведчиков на сумму около 1,4 миллиарда долларов.