Дейр-эз-Зор, Сирия, 8 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Восемь шиитских добровольцев погибли в результате атаки дронов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передаёт 8 марта Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Неизвестные беспилотники атаковали в Эль-Хамидии лагерь проиранских шиитских формирований, сражающихся против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стороне Сирийской арабской армии.

В результате попадания по грузовику и складу с оружием погибли восемь военных.

Напомним, в ночь на 7 марта израильские ВВС нанесли ракетные удары по аэропорту в Алеппо четырьмя тактическими истребителями F-16.