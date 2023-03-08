Пекин, 8 марта, 2023, 12:00 — ИА Регнум. На обеспечение ядерной безопасности на Украине властями Китая будет выделено €200 тыс. Об этом 8 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

Как указала китайский дипломат, Пекин уделяет большое внимание вопросам безопасности в ядерной сфере.

«Китай решил через МАГАТЭ предоставить €200 тыс. для оказания технической поддержки проектам по обеспечению ядерной безопасности на Украине», — сказала она.

Также Мао Нин уточнила, что Китай продолжает поддержу инициатив Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности атомных объектов на украинской территории, и добавила, что Пекин продолжит взаимодействие с мировым сообществом «для формирования справедливой и взаимовыгодной международной системы по обеспечению ядерной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что из-за действий Киева перспектив в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, что ранее было неоднократно предложено МАГАТЭ, не просматривается.