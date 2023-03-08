Москва, 8 марта, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил духовника Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрита Илия, который также является духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 91-м днём рождения. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

Сергей Пятаков/РИА Новости Схиархимандрит Илий

Мишустин пожелал отцу Илию здоровья, крепости сил духовных и телесных, успехов в трудах и начинаниях на благо Русской православной церкви и России.

«Вы посвятили свою жизнь служению Богу и являетесь образцом глубокой веры, милосердия и любви к людям», — говорится в тексте телеграммы.

Премьер также высоко оценил неустанные труды схиархимандрита в приходах Ленинградской епархии, Псково-Печерском монастыре, на Святой Афонской горе, в Оптиной пустыни, которые были направлены на сохранение духовного наследия, нравственности и патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Своим мудрым словом Вы помогаете людям преодолевать трудности и испытания, вселяете в сердца надежду», — сказал Мишустин.

Напомним, схиархимандрит Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. Закончил Ленинградскую духовную академию.