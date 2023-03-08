Грозный, , 11:53 — REGNUM Чистокровный жеребец главы Чечни Рамзана Кадырова, который с 2014 года содержался Чехии из-за введённых в отношении руководителя российского региона санкций, действительно был похищен. Это подтвердил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров с лошадью Цитата из видео

«Сегодня выясняется, что Зазу (кличка жеребца ― Прим. ред.) своровали неизвестные лица», ― написал глава республики в телеграм-канале.

При этом Кадыров задался вопросом, как такое стало возможным.

«Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать?» — поинтересовался глава Чечни.

Кадыров также попросил представителей СМИ, которые, со слов чешских властей, объявили стоимость племенного скакуна английской породы в $18 тыс., «не принижать ценность скакуна».

«Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн», ― уточнил чеченский лидер.

Кадыров добавил, что ещё в 2014 году Зазу стал «первой жертвой санкций», нацеленных против него. Говоря о краже, он также добавил, что не верит в случайности и переживает, что скакун «может попасть в плохие руки».

Как сообщало ИА REGNUM, жеребец, принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову, после введения санкций в 2014 году всё время находился в конюшне в селе Крабчице, расположенном в районе города Литомержице Устецкого края на северо-западе Чехии. Отсюда его и похитили в ночь с 3 на 4 марта. В настоящее время ведется розыск злоумышленника и самого скакуна.