Москва, 8 марта, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Действия Запада в направлении ситуации с «Северными потоками» пахнут «чудовищным преступлением», заявил 8 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Информационный стенд возле наземного стыковочного пункта газопровода «Северный поток-2»

Заявив, что кампания в западных СМИ о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» является попыткой отвлечь внимание, Песков напомнил о нотах в адрес России со стороны Швеции и Дании.

На фоне того, что Россия не допущена Западом к международному расследованию, представитель Кремля заявил, что это уже «не просто странно».

«Это пахнет чудовищным преступлением, — сказал Песков в интервью РИА Новости. — Как минимум страны — акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет».

Напомним, The New York Times опубликовала версию об «украинском следе» в терактах, произошедших в ночь на 26 сентября прошлого года на СП и СП-2.

«Официальные лица, изучившие разведданные, заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России, или их комбинацией», — пишет The New York Times.