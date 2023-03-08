Москва, 8 марта, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В Китае не смогли подтвердить информацию о возможном предстоящем визите председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию 21 марта. Об этом в ходе брифинга 8 марта сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Китай и Россия поддерживают тесные контакты на всех уровнях, однако по поводу визита, о котором вы спрашиваете, у нас сейчас нет информации», — сказала дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков также не смог подтвердить появившуюся в социальных сетях информацию о дате встречи глав России и Китая.

Ранее белорусский посол в Китае Юрий Сенько заявлял, что в ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекин стороны обсудили пути объединения усилий для содействия мирным переговорам по разрешению конфликта на Украине.