Путин направил телеграмму к 8 Марта учительнице, чей сын погиб в ходе СВО

Москва, , 11:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в честь праздника 8 Марта телеграмму учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын героически погиб год назад. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго», — говорится в тексте телеграммы.

Путин отметил героизм Азамата Муратовича Хаиржанова, который в ходе спецоперации действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу.

«Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом», — подчеркнул Путин.

Президент также высоко оценил заслуги женщины, которая более 40 лет работает учителем в школе в родном селе Старинке.

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