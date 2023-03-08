Москва, 8 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В среду, 8 марта, когда празднуется Международный женский день, в столице России ожидается облачная погода, метель и температура воздуха до 0 °C. Об этом 8 марта рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

«Облачно, утром туман, который рассеется в 11 утра, во второй половине дня временами снег, метель. Температура воздуха днем в Москве минус 1–3 градуса, в Подмосковье 0 — минус 5 градусов», — приводит её слова РИА Новости.

Также синоптик отметила, что к вечеру 8 марта в столице России ожидается повышение температуры воздуха до 0 °C, а в Московской области — до -2… +3 °C.

При этом Котилевская добавила, что порывистый ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба — и это ниже нормальных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО) в среду, 8 марта, ожидаются метель, мокрый снег и гололед на дорогах, а также порывы ветра 15–27 м/с.