Москва, 8 марта, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В своём поздравлении к жительницам России с Международным женским днём заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев адресовал особые слова женщинам-военнослужащим и тем из них, кто помогает российским военным в тылу. Видеозапись поздравления 8 марта опубликована в телеграм-канале политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как отметил зампред Совбеза РФ, в настоящее время жители России в борьбе за правду и справедливость защищают самое дорогое, что у них есть, — свою Родину, историю и будущее своих детей.

При этом он уточнил, что уверен в том, что наша страна с честью сможет преодолеть эти нелёгкие испытания.

«Слова огромной благодарности — женщинам, которые несут службу в ВС России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон», — сказал Медведев.

Также он обратился ко всем жительницам России и от всей души поздравил их с этим праздником, указав, что это праздник весны является олицетворением возрождения и красоты.

При этом зампред Совбеза РФ добавил, что женщины дарят мужской половине населения счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни.

«Наши самые близкие, самые любящие и любимые! В вас сочетается огромная внутренняя сила и удивительная нежность, душевная щедрость и особая женская мудрость. Вы согреваете нас своим теплом и делаете мир вокруг добрее и справедливее. Вы нас во всём поддерживаете, вдохновляете на большие свершения», — отметил Медведев.

«Дорогие наши мамы и бабушки, жены, сестры, дочери, наши друзья и коллеги. Спасибо за то, что вы рядом с нами. От всего сердца желаю вам любви, крепкого здоровья и благополучия», — сказал он в заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с Международным женским днём поздравили женщин находящиеся в данный момент на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.