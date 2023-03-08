Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех женщин с праздником 8 Марта

Москва, , 11:21 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин в своем в своем телеграм-канале поздравил всех женщин с 8 Марта, поблагодарив, в частности, за уют в доме, порядок в делах, за радость и полноту жизни.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дорогие женщины, сердечно поздравляю с 8 Марта!» — говорится в сообщении.

Сергей Собянин также пожелал всем женщинам всегда оставаться самыми обаятельными и несравненными, а также здоровья, благополучия и большого счастья.

Мэр отметил, что особенно в этот день бабушкам, мамам и сестрам, женам и дочерям дарят восхищение и любовь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что всё лучшее, что есть в этом мире, связано с образом женщины.