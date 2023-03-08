Киев, 8 марта, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в среду, 9 марта, прибыл в Киев с рабочим визитом. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш

Как отметил представитель, Гутерриш в ходе визита планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить вопрос продления так называемой зерновой сделки, заключенной между Россией, Украиной, Турцией и ООН.

«Генеральный секретарь Антониу Гутерриш находится в Киеве. Позже сегодня он встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах», — написал Дюжаррик на своей странице в социальной сети Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель представителя ООН Фархан Хак в ходе брифинга 7 марта подтвердил планы Гутерриша посетить Россию на следующей неделе для проведения переговоров по обсуждению «зерновой сделки».