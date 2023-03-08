Москва, , 11:13 — REGNUM Польская компания Orlen вряд ли добьётся удовлетворения своих требований о выплате компенсации к «Татнефти» и «Транснефти» из-за прекращения с конца февраля поставок нефти. Такое мнение высказал руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов.

Вывеска автозаправочной станции ORLEN в Варшаве © Алексей Витвицкий/РИА Новости

«На данный момент перспективы удовлетворения требования к «Татнефти» и «Транснефти» выглядят сомнительными», ― указал в беседе с РИА Новости эксперт.

По его словам, перспективы рассмотрения спора между Orlen и «Татнефтью» будут в первую очередь зависеть от условий договора и применимого права.

Аналитик не исключил, что «Татнефть» могла прекратить исполнять обязательства по поставкам нефти из-за отсутствия оплаты со стороны Варшавы. В таком случае, подчеркнул Баштаков, её действия «выглядят правомерно».

«Как правило, в таком случае законодательство большинства стран допускает возможность приостановить исполнение встречного обязательства», ― пояснил он.

Эксперт также предположил, что в суде будет исследоваться вопрос о наличии обстоятельств непреодолимой силы, невозможности исполнения и существенного изменения обстоятельств, которые также могут послужить весомым аргументом в защиту «Татнефти».

«Однако наличие иных обстоятельств может кардинально изменить ситуацию в пользу польской компании. Наконец, нельзя исключать вариант заключения между сторонами мирового соглашения», ― резюмировал аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, о приостановке транспортировки по нефтепроводу «Дружба» в Польшу «Транснефть» заявила 27 февраля. Это объяснялось тем, что маршрутные поручения на конец месяца не были оформлены и оплачены, и поставки в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго.

Глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек считает, что Россия прекратила поставку нефти после визита в Варшаву президента США Джо Байдена. Он напомнил о подписанном в 2015 году контракте с компанией «Татнефть», который заканчивается в 2024 году.

После визита американского лидера были остановлены поставки российской нефти в Польшу, которые составляли 10% от всего объёма поставляемой в страну нефти, теперь же 100% нефти в Польше — нероссийского происхождения, заявил Обайтек.