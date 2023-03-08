Советский композитор Дога выступил против использования русского языка в Молдавии

Молдавия, , 11:10 — REGNUM Советский композитор молдавского происхождения Евгений Дога выступил за объединение Молдавии и Румынии, сообщает издание Vocea Basarabiei.

Композитор Евгений Дога © Михаил Джапаридзе/ТАСС

По словам композитора, объединить две страны «можно за полчаса».

Кроме того, народный артист СССР выступил против использования в Молдавии русского языка. Композитор отметил, что в его родном молдавском селе Мокра жители используют русские слова. Дога считает, что это результат воздействия на людей «кремлевской пропаганды». Недовольство артиста вызывает и российский миротворческий контингент в Приднестровье, существование которого в свое время помогло предотвратить кровопролитие.

Напомним, долгое время 86-летний композитор Евгений Дога жил на две страны — Россию и Молдавию. Вплоть до 2019 года он давал концерты в Москве.