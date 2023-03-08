Ташкент, 8 марта, 2023, 11:10 — ИА Регнум. О смерти главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева сообщается 8 марта в телеграм-канале издания.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Александр Нечаев

Журналист скончался в Ташкенте в возрасте 36 лет, сообщает «КП». Нечаев был обнаружен мёртвым в съёмной квартире. Предположительно, смерть могла наступить от остановки сердца.

Отмечается также, что в Москву он собирался вернуться в середине апреля. В Ташкент Нечаев уезжал на несколько месяцев.

Добавим, что созданный 20 лет назад «Бюллетень кинопрокатчика» публикует информацию о российском кинорынке. Нечаев публиковал свои материалы в «Комсомольской правде», «Российской газете», специализируясь на теме кино.