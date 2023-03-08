Москва, , 10:57 — REGNUM На борту самолёта рейса 601 Ташкент ― Москва произошла драка между пассажирами. Об этом 8 марта сообщил телеграм-канал Baza.

Салон самолета Roger Schultz

Инцидент произошёл в аэропорту «Внуково», куда вместо аэропорта «Домодедово» из-за погодных условий приземлился лайнер. В столицу самолёт прибыл в 21:38 мск 7 марта.

Воздушная гавань по неназванной причине отказалась предоставить автобусы для транспортировки людей, и 210 пассажиров оказались заперты в самолёте почти на четыре часа. В итоге люди разозлились, «нервы были на пределе», на борту вспыхнула драка. Разнимать дебоширов пришлось бортпроводникам.

Также стало плохо одной из девушек. Ей потребовалась помощь медиков.

Позже стало известно, что пассажиров рейса Ташкент ― Москва наконец выпустили из самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января самолёт, летевший из Бангкока в Москву, экстренно посадили в Самарканде после драки в салоне воздушного судна. По словам очевидцев, перепалка произошла из-за одного хамоватого пассажира. Он объявил себя важной персоной и потребовал особого отношения. Стюардесса отказала мужчине, после чего он напал на неё и толкнул.