Глава парламента Крыма Константинов заявил, что Украине нужно закрыть выход к Чёрному морю

Симферополь, , 10:55 — REGNUM Украина должна остаться без выхода к Чёрному морю, заявил 8 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов. Демилитаризация Украины будет неполной без взятия под контроль Одессы.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Чёрному морю будет неполной», — цитирует Константинова РИА Новости.

Глава регионального парламента добавил, что иначе у Крыма не будет гарантированной безопасности, как и у новых российских регионов. Он призвал освободить от украинского контроля Киев, Запорожье, Днепропетровск.

Константинов заявил также о намечающейся линии Киев — Одесса, «к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права».

Напомним, в США высказывают мнение о том, что украинское руководство подаёт «сигнал бедствия» и что число погибших украинских боевиков приближается к 200 тысячам, причём на передовую ВСУ отправляют женщин, подростков и стариков.