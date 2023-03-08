Глава парламента Крыма заявил, что Украине нужно закрыть выход к морю
Симферополь, 8 марта 2023, 10:55 — REGNUM Украина должна остаться без выхода к Чёрному морю, заявил 8 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов. Демилитаризация Украины будет неполной без взятия под контроль Одессы.
«Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Чёрному морю будет неполной», — цитирует Константинова РИА Новости.
Глава регионального парламента добавил, что иначе у Крыма не будет гарантированной безопасности, как и у новых российских регионов. Он призвал освободить от украинского контроля Киев, Запорожье, Днепропетровск.
Константинов заявил также о намечающейся линии Киев — Одесса, «к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права».
Напомним, в США высказывают мнение о том, что украинское руководство подаёт «сигнал бедствия» и что число погибших украинских боевиков приближается к 200 тысячам, причём на передовую ВСУ отправляют женщин, подростков и стариков.