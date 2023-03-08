Космонавты Прокопьев и Петелин поздравили женщин с 8 Марта и пожелали им внимания и душевного тепла

Москва, , 10:54 — REGNUM С Международным женским днём поздравили женщин находящиеся в данный момент на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Видеозапись их поздравления 8 марта опубликовала пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин Цитата из видео

«Дорогие женщины! Мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери! Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в нашей стране праздников — 8 Марта. И хотя с этим праздником мы поздравляем вас раз в году весной, мы счастливы и благодарны вам за то, что вы окружаете нас своей заботой и любовью вне зависимости от времени года», — сказал Петелин.

Космонавт Прокопьев, являющийся командиром станции, в свою очередь, поблагодарил прекрасную половину человечества за «безграничную любовь и поддержку в любых ситуациях», призвав женщин помнить, что они являются прекрасными и именно в этом и заключается их сила.

«Мы хотим пожелать, чтобы родные и близкие дарили вам своё внимание и душевное тепло каждый день. Чтобы ваши мужья, дети и внуки постоянно признавались вам в любви. С праздником вас, с Международным женским днём!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее космонавт государственной корпорации «Роскосмос» Анна Кикина, являющаяся единственной женщиной в российском отряде космонавтов, рассказала, что она довольна своей экспедицией на МКС.