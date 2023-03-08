РИА Новости: долговая нагрузка РФ остается одной из самых низких в мире

Москва, , 10:52 — REGNUM Долговая нагрузка России остается одной из самых низких в мире, сообщает РИА Новости.

Долг Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале говорится, что долговая нагрузка России составляет 15,6% ВВП и, по прогнозам, в ближайшие три года не превысит 20%. Отмечается, что это лучший показатель среди всех стран «Большой двадцатки». Всемирный банк считает проблемным госдолг от 77% ВВП. Так, в Японии — более 200% ВВП, США — 140%, еврозоне — 95%, Китае — 71%.

В 2019-м Россия была должна зарубежным инвесторам 3,395 трлн рублей, в 2020-м — 4,189 трлн, в 2021-м — 4,435 трлн. Сейчас — 4,039 трлн.

Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что увеличение долга в разумных пределах позволит сохранить средства «главной кубышки». Сегодня разрыв между доходами и расходами устраняют за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2022-м оттуда взяли триллион рублей.

«Негативные прогнозы насчет бюджета представляются сильно преувеличенными», — отмечает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России.

По его словам, несмотря на уменьшение нефтегазовых поступлений, постепенно расширяется экспорт зерна, а также продукции перерабатывающих отраслей.

«Темпы невысокие, 1,0–2,5%, зато устойчивые», — указывает Хачатурян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк аннулировал у АО «Яндекс банк» лицензию на брокерскую деятельность. Организация отказалась от неё, так как подобные услуги больше «не приоритетны».