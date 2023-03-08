Киев, 8 марта, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Законопроект, в котором содержится возможность официальной регистрации однополых «партнёрств» между украинскими военными, внесла депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун. Она сообщила об этом 8 марта на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Как указала Совсун, в данный момент этот проект закона пребывает на стадии регистрации в украинской Раде и потому его текста нет в открытом доступе, однако она опубликовала главные положения этого документа, в котором содержатся положения о возможности регистрации партнёрства в отсутствие одного человека или за пределами органа регистрации гражданского состояния в случае, если это лицо находится на военной службе.

«Я подала на регистрацию законопроект «Об Институте регистрируемых партнерств», теперь у коллег-депутатов есть 5 дней, чтобы подписать его. Это необходимо, чтобы защитить права военных. Поскольку тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного с ними пола», — написала она в своём сообщении.

Также депутат Рады отметила, что при одобрении законопроекта Радой однополые пары получат взаимные права и обязанности в вопросах владения имуществом, наследства, социальной защиты и прав в случае смерти или исчезновения партнёра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в ходе ближайшего заседания ставки украинского президента Владимира Зеленского будет проведено рассмотрение вопроса о возможности выдачи разрешений для выезда за границу для мужчин призывного возраста.