Москва, , 10:43 — REGNUM Галина Полищук станет главным режиссёром МХАТа имени Горького. На этот пост её назначил гендиректор театра Владимир Кехман.

Режиссер Галина Полищук © Владимир Федоренко/РИА Новости

В беседе с ТАСС Кехман пояснил, что с 3 апреля возобновится ремонт сценического комплекса и он буду сосредоточен полностью на стройке.

«Поэтому попросил Галину, чтобы она взяла на себя организацию всей творческой составляющей нашего юбилейного сезона», ― уточнил гендиректор театра.

Он добавил, что Полищук будет главным режиссёром на юбилейный сезон 2023–2024 годов. На этом посту, который она займёт с 13 марта, Полищук предстоит создать коллекции спектаклей для МХАТа им. Горького и организовать творческий процесс на уровне главных европейских театров.

Напомним, режиссёр и педагог Галина Полищук закончила режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Бориса Юхананова). Дипломный спектакль сделала в Новом рижском театре под руководством Алвиса Херманиса, где поставила вскоре «Стеклянный зверинец» Теннеси Уильямса. За свои первые спектакли была удостоена Латвийской премии «Дебют в театре». Затем несколько лет работала в Латвийском национальном театре.

На счету режиссёра ― свыше 30 постановок в Латвии, а также в России и странах Европы.