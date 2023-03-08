Сеул, 8 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи разрешило Польше передать Украине самоходные гаубицы калибра 155 мм Krab с южнокорейскими комплектующими. Об этом в среду, 8 марта, сообщило агентство Reuters.

Markus Rauchenberger Us Army/Global Look Press Самоходная гаубица Krab

«Мы рассмотрели всю документацию и возможные вопросы внутри DAPA <…>, затем мы приняли решение выдать экспортную лицензию Польше», — приводит источник слова члена администрации программы оборонных закупок Южной Кореи Ким Хён Чхоль.

Ранее издание American Conservative сообщало, что Соединённым Штатам Америки потребуется не менее шести лет на восполнение запаса снарядов и артиллерийских установок, предоставленных Вооружённым силам Украины с начала специальной военной операции.