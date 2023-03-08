В Белуджистане произошёл взрыв газа, есть жертвы

Кветта, Пакистан, , 10:34 — REGNUM Шесть человек погибли и четверо получили травмы из-за взрыва газа в городе Кветте (провинция Белуджистан, Пакистан), сообщает 8 марта Синьхуа.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Взрыв прогремел в жилом доме рано утром накануне, 7 марта, в районе Сарки-Калан, сообщили в местной службе спасения. В результате ЧП обрушилась кровля жилого дома.

Погибли члены одной семьи: две женщины и четверо детей. Пострадавших госпитализировали. Выясняется причина случившегося.

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