Кветта, Пакистан, 8 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Шесть человек погибли и четверо получили травмы из-за взрыва газа в городе Кветте (провинция Белуджистан, Пакистан), сообщает 8 марта Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрыв прогремел в жилом доме рано утром накануне, 7 марта, в районе Сарки-Калан, сообщили в местной службе спасения. В результате ЧП обрушилась кровля жилого дома.

Погибли члены одной семьи: две женщины и четверо детей. Пострадавших госпитализировали. Выясняется причина случившегося.