Вице-председатель партии «Шор» Таубер заявила, что Молдавии необходимо сократить военный бюджет

Кишинёв, , 10:32 — REGNUM Свои расходы на военные нужды необходимо сократить Молдавии, чтобы направить эти средства на развитие и поддержку социального сектора. Об этом 8 марта заявила вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер.

Вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер © DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС

«Молдавия должна сократить свой военный бюджет, а необходимые суммы направить в первую очередь на покрытие коммунальных расходов за зимние месяцы за газ, электричество и отопление», — сказала она в интервью РИА Новости.

Также Таубер рассказала, что недавно «Шор» отразила это в своей резолюции по итогам протестной акции «Движение для народа» и также оппозиционная партия осудила милитаристскую риторику президента Молдавии Майи Санду и нового премьер-министра республики Дорина Речана.

Кроме того, вице-председатель партии «Шор» подчеркнула, что Молдавия является мирной страной, которая не хочет и не собирается ни с кем воевать.

«Вместо идеи о закупке вооружения власти должны озаботиться развитием социального сектора», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер заявила, что гарантией безопасности для Молдавии является сохранение нейтрального статуса и молдавское руководство не должно вести страну в состав НАТО.