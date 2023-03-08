Врио главы ДНР Денис Пушилин пожелал женщинам мира, добра и благополучия

Донецк, , 10:27 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что всё лучшее, что есть в этом мире, связано с образом женщины.

Денис Пушилин © Сергей Бобылев/ТАСС

«Всё самое лучшее, что есть в этом мире, связано с образом женщины: Родина, любовь, вера. С женщиной в этот мир приходит жизнь, она воплощение мудрости и милосердия», — говорится в сообщении.

Поздравив женщин с 8 Марта, Пушилин пожелал мира, добра и благополучия.

Врио главы ДНР отметил, что на долю женщин выпали тяжелые испытания.

«Где бы мы ни были и что бы мы ни делали, мы делаем это для вас, наши дорогие бабушки, мамы, сестры, жены и дочери», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник также в своем телеграм-канале поздравил женщин с Международным женским днем.