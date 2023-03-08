Москва, 8 марта, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Критическое заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о законе об иноагентах в Грузии противоречит привычному проамериканскому курсу Брюсселя, написала 8 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

MFA Russia/Global Look Press Мария Захарова

Российский дипломат отмечает, что своим заявлением Боррель как бы не замечает существования такого закона в США ещё с 1938 года. Комментируя его заявление о том, что грузинский закон об иноагентах «несовместим с ценностями ЕС», Захарова пишет:

«Теперь понятно, почему США ещё не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года».

Напомним, Боррель осудил на фоне протестов в Тбилиси законы об иноагентах, принятые в Грузии. По его мнению, такая законодательная практика несовместима с провозглашенной Тбилиси целью евроинтеграции.

Что касается США, в этой стране в 1938 году был принят «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA), согласно которому иноагенты, представляющие интересы зарубежья, должны обнародовать свои отношения с иностранным правительством. Это положение действует по сей день.