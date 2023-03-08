При столкновении двух самолётов над Флоридой погибли четыре человека
Таллахасси, США, 8 марта 2023, 10:20 — REGNUM В результате столкновения двух легкомоторных самолётов над американским штатом Флорида погибли четыре человека. Об этом 8 марта сообщает управление шерифа по округу Полк на своём сайте.
Уточняется, что при столкновении все находившиеся на борту воздушных судов люди погибли.
Также указывается, что авиакатастрофа произошла над местным озером, из-за чего обломки самолётов упали в воду, однако тела погибших удалось достать. При этом на данный момент личности троих жертв уже установлены, ведётся выяснение причин произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта самолёт, летевший с Кубы в США, едва не потерпел катастрофу, столкнувшись в воздухе с птицами.