При столкновении двух легкомоторных самолётов над Флоридой погибли четыре человека

Таллахасси, США, , 10:20 — REGNUM В результате столкновения двух легкомоторных самолётов над американским штатом Флорида погибли четыре человека. Об этом 8 марта сообщает управление шерифа по округу Полк на своём сайте.

Упавший в воду самолет Цитата из видео

Уточняется, что при столкновении все находившиеся на борту воздушных судов люди погибли.

Также указывается, что авиакатастрофа произошла над местным озером, из-за чего обломки самолётов упали в воду, однако тела погибших удалось достать. При этом на данный момент личности троих жертв уже установлены, ведётся выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта самолёт, летевший с Кубы в США, едва не потерпел катастрофу, столкнувшись в воздухе с птицами.