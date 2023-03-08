Таллахасси, США, 8 марта, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легкомоторных самолётов над американским штатом Флорида погибли четыре человека. Об этом 8 марта сообщает управление шерифа по округу Полк на своём сайте.

Цитата из видео Упавший в воду самолет

Уточняется, что при столкновении все находившиеся на борту воздушных судов люди погибли.

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Также указывается, что авиакатастрофа произошла над местным озером, из-за чего обломки самолётов упали в воду, однако тела погибших удалось достать. При этом на данный момент личности троих жертв уже установлены, ведётся выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта самолёт, летевший с Кубы в США, едва не потерпел катастрофу, столкнувшись в воздухе с птицами.