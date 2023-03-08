Москва, , 10:16 — REGNUM До конца следующей недели российские экспортеры продовольствия предложат Индии свою продукцию для будущего возможного сотрудничества. Об этом в среду, 8 марта, сообщила пресс-служба Федерального центра развития экспорта «Агроэкспорт».

Индия и Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С 14 по 18 марта 2023 года в Нью-Дели состоится деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции АПК [агропромышленный комплекс — ред.] в Республику Индия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, центром «Агроэкспорт» и российским посольством при поддержке Минсельхоза и Министерства рыболовства и животноводства Индии.

Ранее старший вице-президент нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявлял, что Норвегия никогда не сможет полностью заменить Россию на рынка энергосырья.

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