Вашингтон, 8 марта, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Законопроект, дающий правительству США право запретить TikTok и действовать также в отношении других схожих продуктов из недружественных государств, призывает американский Конгресс принять в оперативном порядке Белый дом. Об этом 7 марта рассказал журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Мы настроены на продолжение работы с демократами и республиканцами над этим законопроектом и призываем Конгресс действовать оперативно, чтобы направить его на стол президента», — сказал он.

Также Салливан указал, что такая инициатива позволит властям США получить новые инструменты реагирования на угрозы национальной безопасности от высокотехнологических продуктов, работающих на территории Соединённых Штатов и способных быть задействованными «определёнными иностранными правительствами» для своих целей.

Отметим, в названном законопроекте, который предложила группа сенаторов от двух американских партий, предлагается дать министру торговли США расширенные полномочия в отношении технологических компаний из Китая, России, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы.