Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил женщин с Международным женским днем

Луганск, , 10:09 — REGNUM Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале поздравил женщин с Международным женским днем.

Глава ЛНР Леонид Пасечник © Максим Захаров/РИА Новости

«Уважаемые женщины! В этот день примите слова глубокой признательности за вашу чуткость, заботу, мудрость — всё, что вы делаете для нас и детей», — говорится в сообщении.

Леонид Пасечник отметил, что в тяжелое для ЛНР время женщины проявили свойственную Донбассу железную волю и стойкость, взяли на свои хрупкие плечи порой совсем не женскую работу, достойно справляются со сложнейшими задачами и обеспечивают надежный тыл фронту.

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«Во все времена вы олицетворяете жизнь и красоту, оберегаете такие важные непреходящие ценности, как семья, верность, любовь, восхищаете нас умением сочетать женственность и воспитание подрастающего поколения с профессиональной и общественной деятельностью», — добавил Пасечник.

По его словам, как и в годы Великой Отечественной войны, женщины ждут возвращения защитников домой и эти молитвы, вера согревают и берегут бойцов, ведут их к Победе!

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских женщин с 8 Марта, заявив, что они украшают жизнь, делают её яркой и гармоничной.