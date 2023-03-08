Манила, , 10:06 — REGNUM Забастовка транспортников на Филиппинах закончена, сообщает 8 марта ABS-CBN. Работа транспорта в республике возобновилась.

Забастовка в Филиппинах © ROUELLE UMALI/Global Look Press

Отметим, что стачку транспортники Филиппин завершили досрочно. Этому способствовала встреча организаторов протестов с представителями руководства страны. Правительству поручено до конца года доработать программу модернизации общественного транспорта.

Комментируя эту ситуацию, пресс-служба президента Филиппин отметила, что конечной целью является «бесперебойное, удобное, безопасное и эффективное обслуживание каждого пассажира». Однако нужно учитывать и мнение транспортников.

Напомним, забастовку филиппинские транспортники начали два дня назад и собирались бастовать неделю, протестуя против начатой в стране модернизации общественного транспорта.

Эта программа предполагает переход от традиционных джипни (основной вид маршрутных такси в Маниле), автобусов и других общественных транспортных средств к современным электромобилям.

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