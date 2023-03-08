Манила, 8 марта, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Забастовка транспортников на Филиппинах закончена, сообщает 8 марта ABS-CBN. Работа транспорта в республике возобновилась.

ROUELLE UMALI/Global Look Press Забастовка в Филиппинах

Отметим, что стачку транспортники Филиппин завершили досрочно. Этому способствовала встреча организаторов протестов с представителями руководства страны. Правительству поручено до конца года доработать программу модернизации общественного транспорта.

Комментируя эту ситуацию, пресс-служба президента Филиппин отметила, что конечной целью является «бесперебойное, удобное, безопасное и эффективное обслуживание каждого пассажира». Однако нужно учитывать и мнение транспортников.

Напомним, забастовку филиппинские транспортники начали два дня назад и собирались бастовать неделю, протестуя против начатой в стране модернизации общественного транспорта.

Эта программа предполагает переход от традиционных джипни (основной вид маршрутных такси в Маниле), автобусов и других общественных транспортных средств к современным электромобилям.