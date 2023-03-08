В партии «Шор» заявили, что Молдавии не нужно вооружаться и входить в состав НАТО

Молдавия, , 10:00 — REGNUM Гарантией безопасности для Молдавии является сохранение нейтрального статуса, и молдавское руководство не должно вести страну в состав Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 8 марта заявила вице-председатель оппозиционной партии республики «Шор» Марина Таубер.

Вице-председатель оппозиционной партии республики «Шор» Марина Таубер © Алексей Родионов/Sputnik/РИА Новости

«Партия «Шор» однозначно выступает за сохранение нейтралитета Молдавии, и это отражено в том числе в нашей резолюции, которая была принята на предыдущем массовом митинге 28 февраля. И мы осуждаем заявления [молдавского] президента Майи Санду о том, что Молдавия должна вступать в военные альянсы», — сказала она в интервью РИА Новости.

Также Таубер отметила, что такого рода заявления молдавского лидера могут способствовать дестабилизации ситуации в республике и обострению конфликта в Приднестровье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга «Патрия» («Родина»), член республиканского совета платформы «Народный союз» Александр Танасий заявил, что после того, как в Молдавии будет сменено с молдавского на румынский название государственного языка, следует ожидать серьёзных актов русофобии.