Петропавловск-Камчатский, 8 марта, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы на полуострове Камчатка. Об этом 8 марта сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.

Александр Пирагис/РИА Новости Камчатка

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 128 километров от Северо-Курильска. Очаг подземных толчков находился на глубине 59 километров.

Также указывается, что сила землетрясения уточняется, данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта на филиппинском острове Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,8.