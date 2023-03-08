Москва, 8 марта, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России 7 марта заявил о планах ведомства оснастить дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» крылатыми ракетами «Калибр».

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

«Первый в повестке — вопрос о ходе строительства большой подводной лодки «Кронштадт», которая войдет в состав Северного флота. Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами «Калибр», — сказал Шойгу.

Глава ведомства добавил, что подводное судно также планируется оснастить новейшими навигационными, радиолокационными и гидроакустическими комплексами, что серьезно повысит боеспособность подлодки.

Ранее сообщалось, что ракетными комплексами «Калибр» и «Редут» также оснастят многоцелевой корвет проекта 20 380 «Стерегущий».