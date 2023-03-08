Тайбэй, 8 марта, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Семь летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были обнаружены Тайванем в прилегающем к острову районе. Об этом 8 марта сообщает тайваньское минобороны на своей странице в одной из соцсетей.

Виталий Аньков/РИА Новости Эсминец «Нань Чан» ВМС Народно-Освободительной армии Китая

«Сегодня [8 марта] по состоянию на 06:00 [01:00 мск] в районе Тайваня было обнаружено семь летательных аппаратов и три корабля НОАК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом не было допущено пересечения так называемой срединной линии Тайваньского пролива или захода в опознавательную зону тайваньской противовоздушной обороны, однако военными Тайваня был поднят воздушный патруль, распространены предупреждения по радио и проведено развёртывание зенитных ракетных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подтвердил своё прежнее намерение встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь.