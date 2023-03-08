Киев, 8 марта, 2023, 09:36 — ИА Регнум. В ходе ближайшего заседания ставки украинского президента Владимира Зеленского будет проведено рассмотрение вопроса о возможности выдачи разрешений для выезда за границу для мужчин призывного возраста. Об этом 8 марта заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

По словам Данилова, не все жители Украины понимают, что необходимо возвращаться в свою страну после того, как государство выдало им разрешение на командировку за границу для тех или иных целей.

Также секретарь СНБО отметил, что у Киева есть «досадный пример» того, как украинское минкультуры в декабре 2022 года дало разрешение на выезд за границу шести артистам, которые оттуда не возвратились.

«Есть законы, которые надо уважать. На заседании ставки, которое будет в ближайшее время созвано, вопрос — кто, сколько, какие ведомства давали разрешения — будет на повестке дня», — сказал он.

Отметим, ранее стало известно, что стендап-комик с Украины Андрей Щегель получил разрешение на выезд в качестве артиста и уехал в Турцию, где «реализует своё право на прекрасную жизнь». После этого минкультуры Украины заявило, что намерено инициировать изменение правил получения артистами разрешений на временный выезд за границу.