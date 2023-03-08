Медсестра ВС РФ рассказала, что ВСУ объявили охоту на медиков

Москва, , 09:38 — REGNUM Украинские боевики объявили охоту на российских медиков в зоне спецоперации, ВСУ обещают вознаграждение тому, кто захватит российского медика в плен или убьёт.

Медики в зоне СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

Об этом рассказала 8 марта военная медсестра Ирина Касымжанова, находящаяся в зоне СВО с августа.

«Украинские военные регулярно закидывают сообщения в разные гражданские каналы, где обещают вознаграждения за нас, — цитирует Касымжанову Лента. ру. — Причём за голову российского врача платят хорошо, а потому страшно, ведь убить может не только боец противника, но даже гражданский».

По словам медсестры, ей не приходилось сталкиваться с негативом со стороны мирного населения. Напротив, люди часто идут к российским военным медикам за помощью.

Напомним, освобождённый из украинского плена священник рассказал, что его избивали сотрудники СБУ, требуя от него признать связь с российской разведкой.