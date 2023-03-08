ДНР, 8 марта, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что отступление Вооруженных сил Украины из города Артёмовска Донецкой Народной Республики приведет к возможной потере Киевом большей части территорий Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы понимаем, что после Бахмута (украинское название Артёмовска — ред.) они могут пойти дальше… в Краматорск, в Славянск. Это была бы открытая дорога для русских в другие города на донецком направлении», — сказал Зеленский, отметив тяжелое положение находящихся в Артёмовске подразделений ВСУ.

Также президент Украины добавил, что для Киева важным является недопущение окружения подразделений ВСУ в Артёмовске.

Ранее агентство Agence France-Presse сообщало, что Вооруженные силы Украины «маленькими группами» осуществляют свой уход из Артёмовска.